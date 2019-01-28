僑生春節祭祖聯歡 一解思鄉仇

2019-01-28 23:53

〔記者洪臣宏／高雄報導〕中山工商今天舉行僑生春節祭祖聯歡活動，祭祖以台灣古禮備妥三牲四果，朝東南亞方向祭拜，僑生穿著各國傳統服裝演出歌舞，一解思鄉仇。

中山工商僑生人數664人，來自越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸及柬埔寨，其中以越南363人最多，僑委會副處長呂素珍、建教公司典範、華新、華東、華泰電子等代表出席，中山工商董事長陳國清、校長林昭億率主管參與。

校方除了準備三牲四果，另有東南亞餅乾、泡麵及飲料，人手一柱香，朝東南亞方向祭拜，表達慎終追遠。祭祀典禮僑生安排異國文化表演，現場有發放紅包及模彩活動，氣氛熱絡。

呂素珍致詞表示，雖然同學們無法在新年期間返鄉團聚，但僑委會會與各級學校聯合辦理活動，讓同學們不感到寂寞，另外也提供獎學金及保險以改善在學輔導，並透過與科大、企業合作辦理產學專班，希望大家可以在台灣認真學習，把握留廠工作機會。

緬甸僑生雙恩蕊表示，在緬甸就接觸過中文課程，了解台灣文化與景點，促使她決定來台就讀高職，她說，緬甸的新年跟台灣差不多，一家人會在除夕當晚團聚，一起吃團圓飯，感謝大家安排活動，讓身處異鄉的他們不孤單。

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