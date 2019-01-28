護國神犬抗中國豬瘟爆紅 內政部再推汪星人多國翻譯

2019-01-28 20:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部官方臉書網頁「內政大小事」前天PO出「護國神犬」文章引起5萬多名鄉民迴響按讚，創下內政部臉書史上第一多紀錄，為強化防疫宣導，力抗中國非洲豬瘟侵台，內政部今日再加碼張貼「護國神犬」多國翻譯版本，甚至還有吸睛的汪星人限定版。

據了解，內政部長徐國勇特指示內政部人員製作多國語言版本，加強宣導旅客不要將外國豬肉製品帶進台灣，移民署國際組已翻譯好準備多個語言版本，要讓各國民眾了解不能帶豬肉來台灣。

內政部本次製作簡體中文、英語、泰語、越南語、印尼語、日語、法語、德語、西班牙語、葡萄牙語10種語言版本，還有長輩大字版「我會找到你」、軍營防豬瘟小卡、汪星人共和國語。

汪星人共和國語版本提及，「汪汪汪汪汪，汪汪汪汪汪，汪汪汪汪汪，汪汪汪汪汪，嗷嗚~~」對此，內政部翻譯強調，「最後再次宣導，為防範非洲豬瘟，勿網購、勿攜帶肉品入境，如有攜帶肉品，通關前請主動申報，以免受罰。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/