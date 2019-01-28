桃園抽查115件春節商品 13.5％商品不合格

2019-01-28 20:58

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕即將要迎接農曆春節，為了讓消費者安心選購商品，桃園市經濟發展局及消保官針對目前市面上的紅包、春聯及各種應節商品進行抽查，總計抽查111件年節應景商品，發現15件不合格，其中又以紅包袋不合格7件最多，其次為吊飾，主要缺失多為「未標示製造日期」、「未標示製造商（及進口商）、「商品原產地」及「主要成分或材料」等資訊。

桃園市經發局長郭裕信指出，抽查結果相較以往3至4成的不合格率已有顯著降低，針對商品標示不合格商品，經發局將依「商品標示法」要求製造商限期改正，經複查再未改正者，則依法開處2萬元以上、20萬元以下罰鍰，並要求販賣商「強制下架」。

郭裕信提醒，產品如未標示廠商名稱、地址及電話等資訊，一旦發生爭議將求償無門，呼籲民眾購買前，應仔細看清楚標示內容，拒絕購買來路不明、標示不全商品，才能保障自身權益。

郭裕信也提醒業者，切勿以身試法，販賣來路不明或標示不實商品。民眾若發現標示不合格商品，可撥打經發局檢舉專線：03-3313360，若有消費爭議事件可撥打：1950。

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