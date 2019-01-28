張曉風不滿學測考題擅取材 大考中心：建議以後不要用

2019-01-28 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕今年大學學測國文科命題，閱讀題組改寫作家張曉風〈這些芒果，是偷來的嗎？〉文章，引張曉風不滿，認為命題團隊不尊重她。對此，大學入學考試中心回應，如果原作者有意見，會建議命題團隊以後不要用張曉風的作品。

樂評人馬世芳的文章〈煙火與火熖的種子〉也納入此次學測考題，馬世芳在臉書上表示，「作品發表之後，解釋權就不再只屬於作者自己，這道理我明白。」不過卻連自己也選不出正解，還是有點兒氣惱。他說，「文章變成考題，極可能從此被一整代考生討厭」，不覺得這是一見得意的事。

綜合媒體報導，張曉風則認為，大考中心「過度割裂作者原文」、「自我詮釋作者意思」、「作者在事前事後都不被知會，也沒拿到版權等費用」等做法有問題。

對此，大考中心主任劉孟奇回應，《著作權法》保障教育機構考試命題重製他人著作，且大考前要保密試題，如果事前大張旗鼓去洽談，等同於洩題。當被引用、改寫文章的作者有意見，他們會檢視題目，也會建議命題團隊以後尊重他、不要用他的作品。

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