再掀拍照體驗熱！ 太空艙飛碟降落新竹市府廣場

2019-01-28 20:33

［記者洪美秀／新竹報導］繼地球「蓋亞」降落新竹市幸福廣場造成轟動及拍攝人潮，新的飛天「太空艙」也降落在新竹市府前廣場！藍紅造型的充氣太空艙取名為「飛吧！太空豬」，已吸引許多民眾好奇探詢，市長林智堅今天也與小朋友搶先體驗，歡迎市民來走春，與飛天太空豬來趟奇幻之旅。

「用力跑跑跑，小豬要飛了！」超萌太空艙已快閃降落在竹市府前廣場，名叫「飛吧！太空豬」的太空艙飛碟，外表Q彈可愛，內部還有科技體感遊戲裝置，可透過人體偵測讓民眾化身飛天豬，只要盡全力跑步、跳躍就能帶小豬飛上天。

林智堅上週六已與行政院長蘇貞昌搶先體驗；今天更與幼稚園小朋友體驗竹市春節限定的《豬年大聲公》裝置，只要大喊新年快樂超過一定分貝，就可免費獲得一枚可愛的「太空豬飄飄氣球」。

新竹市府在年節前夕佈展的新竹過好年藝術燈季，多座太空主題藝術燈具裝置如「飄浮地球-蓋亞」、東門城「小豬太空人」，都成超夯打卡熱點；最近降落在市府前的太空艙飛碟也引起話題，走進去更別有玄機，民眾只要在感應區內動作，透過跑步、跳躍可化身小豬，在城市裡盡情奔跑，還可跳上天，遊戲有競賽機制，可依奔跑速度、彈跳高度拿積分及排名。

林智堅上週六已帶著行政院長蘇貞昌體驗「飛吧！太空豬」，蘇林兩人一走進感應區童心大起，一秒化身為飛天豬全力奔跑，才30秒的體驗，兩人都氣喘吁吁，直呼很有挑戰性。

林智堅也與幼稚園小朋友搶先體驗，其中「豬年大聲公」裝置也首度現身，為拿到可愛的太空豬氣球，每個孩子都排隊大喊「新年快樂」，讓府前廣場充滿歡樂氣氛。

市府行政處表示，「飛吧！太空豬」互動藝術裝置2月1日到20日展出，開放時間上午10點到下午6點，其中「豬年大聲公」只有大年初一到初五，屬「走春限定」，歡迎市民來體驗好玩的太空豬之旅。

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