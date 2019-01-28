過年獨留貓在家、多放飼料就沒事？獸醫揭這樣超危險

2019-01-28 22:26

〔即時新聞／綜合報導〕很多人會在農曆新年返鄉團圓，不過返鄉時很難將家中毛小孩也一起帶著走，有些飼主會認為，家中只要準備足夠的食物和水，多擺幾個貓砂盆，就可以讓貓咪獨自留在家好幾天。但貓咪專家卻反對這樣做，因為這可能對貓咪造成不良的影響。

據《ETtoday》報導，貓咪醫師林子軒表示，網路上有不少人認為家中只要有足夠食物跟水，再多擺放幾個貓砂盆，就能讓貓咪獨自留在家好幾天，但依據風險考量來說，他強烈反對這樣做。他解釋，貓咪對於飼主突然長時間離家往往會不明就裡，並感到緊張、焦慮。如果是已有分離焦慮、過度舔舐等焦慮行為問題的貓咪，這樣的事件還會讓焦慮行為更加惡化。

林子軒又提到，如果貓咪在這段期間遇到傷害或疾病，也會因沒人能即時提供必要治療與協助，造成無法挽回的傷害。他建議讓貓咪留在家時，要委託專業人士或信任且熟悉貓咪的親友住在家裡照顧貓咪，或是每天固定時間到家中代替餵食貓咪、清理貓砂盆，假如貓咪願意與他接觸，也可以請他與貓咪互動、遊戲。並請親友在離去前再次確認家中的門窗、瓦斯、電器電源的安全狀況。

林子軒也提醒飼主，不管是請人到家裡來照顧貓咪，或是將貓帶至寵物旅社，都要告訴對方一些重要資訊。像是貓咪是否有需服用的藥物或特殊情況下的備用藥物、飼主與家人的緊急連絡方式（至少要有兩種）、還有貓咪曾去過、也了解貓咪疾病史的動物醫院。還要告訴對方住家附近、可在短時間內提供醫療服務的動物醫院、以及在連假期間或夜間時段仍提供服務的動物醫院。

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