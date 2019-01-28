世界展望會農曆年前發放助學金 還有171人沒著落

2019-01-28 21:06

〔記者蔡文居／台南報導〕台灣世界展望會在台南市長期關懷2524名經濟弱勢家庭的兒童，將於農曆年前後發放助學金及營養扶助金，共計發出1800餘萬元，以紓緩兒童家庭過年後需繳交學雜費的經濟壓力，好讓他們可以安心過個好年。不過，台南等地目前仍有171人沒有著落。

台灣世界展望會表示，該會透過助學關懷，每年幫助約5萬名經濟弱勢家庭兒童穩定上學，並透過課業輔導、課後照顧、才藝學習、生涯發展等方案，幫助兒童獲得教育資源的支持與發展，並提供學齡前兒童營養扶助金。

農曆年前，台灣世界展望會透過「10000個紅包．10000個契機」，希望為國內弱勢家庭與兒童募集1萬個象徵助學、平安、健康與希望的紅包，提供經濟弱勢學子助學金。目前南區包括台南、高雄、屏東、澎湖還有大約171個孩子沒有資助人，還在等待愛心民眾的定期資助。

展望會南區辦事處主任林惠君表示，邀請愛心民眾響應「10000個紅包，10000個契機」，透過捐款助學、健康、平安、希望等紅包，傳遞愛心，為經濟弱勢家庭兒童帶來新年祝福，可以穩定上學，走向夢想。愛心專線：（06）221-5800。

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