豬瘟防疫漏洞？彰化驚現20袋疑似豬內臟

2019-01-28 18:24

〔記者湯世名／彰化報導〕非洲豬瘟防疫漏洞？彰化縣花壇鄉居民今天傍晚在斑鳩路旁大排發現溝渠內漂浮20袋疑似豬腸等內臟，嚇得向防檢局、縣府農業處與環保局等單位通報，將待相關單位前往檢視，由於非洲豬瘟掀起國人恐慌，大家談豬色變，當地居民希望政府單位趕緊查明，以免出現防疫漏洞。

花壇鄉陳姓鄉民指稱，今天傍晚他行經斑鳩路時，突然發現大排水溝內有一袋袋的物品，仔細查看，赫然發現有不少一條條的腸子在水面漂浮，總數有20袋，數量相當多且噁心，懷疑可能是豬隻腸子等內臟，由於目前正逢全台防豬瘟期間，任何一點風吹草動都會引發恐慌，更何況是數量甚多的疑似豬腸。

消息傳出後，當地居民紛紛前往查看，並痛罵亂倒牲畜內臟不肖業者「夭壽」，萬一造成瘟疫散播將導致不可收拾的後果，希望相關單位盡快前往查看，並對不肖傾倒業者重罰。不過也有民眾認為，最近國內到處有發現疑似病死豬亂丟，最後查出結果都是死狗、死貓或其他動物，大家不要自己嚇自己，但仍希望相關單位查清楚後公布結果。

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