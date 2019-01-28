讓救護車不用再闖紅燈 中興高中學生設計智慧紅綠燈

2019-01-28 19:56

〔記者陳鳳麗／南投報導〕在載運傷病患到醫院治途中，為搶救人時間常會闖燈，近年來也發生不少車禍，國立中興高中5名學生利用人工智慧和物聯網設計出「智慧紅綠燈」，只要救護車出發時開啟APP，系統接收到訊息後，就會對救護將接近的路口下指令，讓紅燈變綠燈，救護車不用再危險地闖紅燈。指導老師蔡宜坦說，只要有高速網路和雲端系統就能付諸實現。

國立中興高中學生李芳儀、李庭宇、廖子瑋、歐俞均、黎映辰，在資訊課程中學習程式設計，她們對於救護車為救人常得冒險闖紅燈一事，思考是否能讓救護車在通過路口前，讓該路口的紅燈自動變綠燈，讓救護車安全地穿過該路口。

這幾名貼心的學生把想法告訴指導老師蔡宜坦，蔡宜坦給了她們個提示，5名學生就透過GOOGLE釋放的人工智慧（AI）程式，與物聯網（IoT）結合的AIoT，設計出「智慧紅綠燈」。

蔡宜坦表示，該套「智慧紅綠燈」是在十字路口安裝4個鏡頭，每個路口都有雙向道路，4個路口會產生256種狀況，而透過高速網路會每秒將狀況上傳到雲端，系統接收到後就會下達指令，控制紅綠燈的變化。例如，紅燈方停等車很多，綠燈方卻都沒有車子，系統就會控制綠燈方的綠燈秒數變短，減少停等車輛的怠速的空氣污染。

此外，「智慧紅綠燈」還能協助救護車安全過馬路，只要救護車載運傷病患準備出發時啟動APP，訊息立即上雲端，系統接收到即會控制救護車接近的路口燈號，讓車子到該路口時變綠燈，救護車即不用再冒險闖紅燈。

這群貼心的女學生，她們的「智慧紅綠燈」設計，參加宏碁BeingLife「明日生活・萬物智聯」創作大賽，拿下高中組實作技術獎和銀獎。

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