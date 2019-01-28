和平醫院流感群聚再添1死 院方被動承認

2019-01-28 19:45

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立聯合醫院和平婦幼院區日前爆發流感群聚，連同護理師、病人在內，合計14人中標，其中1名51歲女性身亡，今天聯醫證實再添1名82歲女性的死亡個案，群聚感染人數增至15人。而繼日前遭質疑未即時說明第一起死亡病例後，今天傳出再添1死，聯醫依舊待消息曝光後，經媒體詢問才被動承認。

聯醫和平院區爆發群聚A型流感，包含6名護理師與7名病人確診，其中一名51歲女性因流感併發肺炎，不幸於23日死亡，院方卻拖至25日早上才出面說明該病例，並聲稱無流感新增個案，但隨即遭到疾管署打臉，聯醫則稱記者會當下未說明，是因時間差所致。

疾管署日前表示，一名院內的實習老師，23日出現類流感症狀，快篩呈現陽性，群聚感染從13人增至14人，整起事件的相關接觸者將持續追蹤監測至1月31日。

聯醫醫務長陳重榮今受訪證實再添一死，他表示，病患於今天上午9時45分過世，個案並非原先群聚感染的人數之一，而是82位與病患潛在接觸而參與預防性投藥的其中1人。

陳重榮說，個案本來是住在流感病房裡，1月22號開始預防性投藥，25日一切穩定才出院返家，26日發燒再回院。對於為何病情急轉直下，陳說，院方也很納悶，原因尚待釐清。

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