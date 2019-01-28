台南北頭洋飛番第一期步道啟用 黃偉哲「抓漏」做更好

2019-01-28 21:19

〔記者楊金城／台南報導〕台南佳里蕭壠社「北頭洋飛番文化園區」第一期景觀步道在今天啟用，地方喜事，台南市長黃偉哲親走步道體驗，當場抓出未來要注意步道兩側水土保持工作，免得山坡流失損壞步道。

黃偉哲說，園區工程未來要特別注意水土保持工作和將來的規劃一定要完善，因為北頭洋是很重要西拉雅族文化園區，並是重要的市民休閒遊憩的地方，希望把園區做到最好，不要因一次豪雨、颳風就造成步道、園區傷害，市府以行動保護珍貴原民傳統，要讓更多人認識西拉雅文化。

台南市民族事務委員會主委汪志敏說，北頭洋飛番文化園區從去年起分5期建設，規劃飛沙崙區、公廨區、文物會館區、飛番墓區及觀光步道區等五大區，爭取前瞻計畫補助，預估花費8800萬元，市府編列2千萬元在2020年先完成三期工程。

北頭洋飛番文化園區第一期完成慶長宮到荷蘭井約167公尺長步道、荷蘭井小公園，由佳里區公所承辦，工程順利，步道建在昔日風飛沙所形成的飛沙崙沙丘上，海拔雖僅18米高，卻是鄰近最高地形，可眺望佳里、將軍，視野佳。

今年第二期將進行後續飛沙崙步道、重建瞭望台、北頭洋公廨環境營造和收購公廨私有地，明年第三期建設荷蘭井到望高寮段步道，營造飛番驛站，未來再爭取經費興建北頭洋文物館、環繞園區自行車道、入口意象等。

北頭洋聚落是台南西拉雅族四大社之蕭壟社發源地，地方期盼北頭洋飛番文化園區未來成為觀光新亮點。北頭洋發展協會今循古禮以開向儀式為步道啟用祈福，黃偉哲口含米酒噴灑灑淨時差點喝下肚，引來笑聲。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/