舊制退休金被雇主「吃掉」 勞工局助追回1600萬元

2019-01-28 18:43

〔記者賴筱桐／新北報導〕小莊（化名）在勞退新制施行前進入公司任職，並選擇適用勞退新制，但依法舊制年資應保留。小莊2018年離職時，符合勞基法退休條件，卻不知可向雇主申請舊制退休金，事後公司申請領回勞工退休準備金時，被發現未依規定發放退休金，經新北市勞工局提醒，小莊順利領回約23萬元的舊制退休金。

勞工局長陳瑞嘉表示，依勞動基準法第53條規定，勞工如果在同一事業單位工作年資達25年，或工作年資達15年且年滿55歲，或是工作年資達10年且年滿60歲，即可向雇主申請退休，雇主不能拒絕，並應一次發給勞工舊制退休金。

勞工局表示，舊制退休金的請求權時效為5年，勞工若發現離職時，已達到退休條件，雇主卻未給付退休金，此時應儘速向雇主提出申請，否則過了請求時效，雇主就不再有給付退休金的義務。

陳瑞嘉說明，自2005年7月起實施勞退新制，但針對選擇適用新制的勞工，原本的舊制年資應保留。目前適用勞退舊制的勞工越來越少，許多雇主在舊制勞工陸續離職或退休後，會向勞工局申請領回勞工退休準備金，但若發現有舊制退休金尚未給付，勞工局將要求雇主補發後才能領回，保障勞工權益。

勞工局表示，2018年透過勞工退休準備金領回的審查案件，總計幫勞工追回1600多萬元的舊制退休金。

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