醫病》6旬男攝護腺肥大6倍多 銩雷射手術助排尿通樂

2019-01-28 19:05

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名63歲林姓男子，1年前發現排尿不順，到院檢查發現攝護腺肥大約50g，幾乎是正常人的2倍，林男選擇吃藥控制，卻因未正常服藥，1年後再度出現尿不出來，到院經超音波檢查，發現膀胱尿滯留至少400CC，攝護腺也從50g增大到133g，已經是正常人的6倍多，所幸經「銩雷射攝護腺汽化手術」治療，讓他恢復正常排尿。

長安醫院泌尿科黃煒軒醫師今天表示，這名患者1年前出現尿不出來的症狀，急診發現攝護腺肥大約50g，林男選擇吃藥控制，卻因未正常服藥，日前再度出現排尿困難，經超音波檢查，發現攝護腺已腫大至133g，是正常人20g的6倍多，趕緊為他插尿管導尿。

黃煒軒表示，安排患者接受「銩雷射攝護腺汽化手術」，經由尿道透過雷射將兩側的攝護腺肥大刮除，此方式止血效果較一般電刀刮除效果好，並可取得組織樣本進行病理檢驗，尿管置放時間也比電刀刮除少1到2天，患者術後第2天就將尿管移除，因尿道變寬排尿恢復順暢，此手術適合年紀較大、有心血管疾病、服用抗凝血劑、氣喘、呼吸功能疾病的患者，但患者需注意術後1個月內避免騎車及劇烈撞擊。

黃煒軒表示，攝護腺肥大若出現膀胱長結石、泌尿道反覆感染、尿不出來需插尿管、血尿血塊排尿困難，以及損害到腎功能等5種狀況時，就需接受手術治療。

黃煒軒指出，攝護腺肥大主要和男性荷爾蒙有關，台灣55歲以上男性不少人都有攝護腺肥大問題，呼籲男性有排尿困擾時，應儘早至泌尿科做進一步檢查，醫師會依據患者排尿情形、尿流速、肛門指診等，評估治療方式，若服藥後狀況仍無改善，就需接受手術治療。

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