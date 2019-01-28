國道密碼 春節深夜死亡事故率高7.5倍

2019-01-28 20:20

〔記者陳宜加／台北報導〕春節連假將至，交通部高速公路局統計，近3年春節連假期間，平均每天國道肇事件數分別為105年132件、前年133件、去年122件；另分析歷年國道肇事率，深夜11點至早上6點死亡肇事率為日間的7.5倍，0至6時死亡事故案件數高達全日的34％。

高公局表示，春節連假國道事故肇因主要為未保持安全距離、未注意車前狀態，或變換車道不當所導致，提醒用路人行駛國道切勿疲勞駕駛，並保持行車安全間距；且因春節連假多為返鄉、出遊旅次，車流量大，較易發生擦撞事故，主要為人為疏失，行駛壅塞路段時應與前車保持適當距離，也切勿任意變換車道。

高公局也分析歷年國道日夜間肇事率，深夜11點至清晨6點的死亡肇事率，為早上6點至晚間6點的7.5倍；若以事故案件數量分析，夜間時段0至6時僅占全日的25％，但死亡事故數卻高達全日的34％；另根據歐、美、日國外相關文獻顯示，夜間行車肇事嚴重程度高於日間約2至3倍。

高公局提醒，夜間行車較違反生理時鐘，如精神狀況較差，可至各服務區24小時開放的駕駛休息室充分休息後再出發，避免疲勞駕駛或精神不濟。且夜間車流量少，整體行車速度雖較快，仍勿超速行駛，並保持適當安全距離，以避免遇前方緊急狀況時煞車不及。

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