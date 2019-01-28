小潘潘夫江欽良預告 寶島時代村可望母親節前後復業

2019-01-28 18:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕藝人小潘潘的丈夫江欽良，詐貸案南投檢方月初起訴，江欽良今天請縣內18個公益團體近千位小朋友或老人圍爐，席開104桌，他在圍爐餐會中也預告，希望能在今年5月母親節前後，讓「寶島時代村」重新復業。

江欽良今天中午在「寶島時代村」席開104桌，招待縣內18個公益團體988位老人家或小朋友提前圍爐，這是他1年來首度的公開露面，也是月初南地檢署以背信偽造文書等罪名起訴他後，他第一次與外界接觸。

江欽良除發紅包給圍爐的弱勢人士，也一一與他們上台合照，而他致詞時強調，自己返回故鄉17年，從921災後重建，到開設夜市，一直心存感恩，而這些年接觸很多公益團體，看到大家無私的奉獻精神，學到感恩與惜福。

江欽良今天在會中也預告了「寶島時代村」復業有期，他說，目前已在積極籌備中，希望能在今年母親節前後重新開業，帶動地方的商機。

前年底就因江欽良詐貸案而未再公開露面的藝人小潘潘，今日仍未在圍爐餐會現身。

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