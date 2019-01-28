新北祈福燈會2/18登場 高10公尺「五福臨門」主燈迎賓

2019-01-28 20:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕「2019新北市祈福燈會 豬福滿滿」將於2月18日至3月3日在三重區大台北都會公園登場，今天舉行宣傳記者會，推出以豬為造型的「五福臨門 諸事大吉」主燈，燈區放置30顆「不倒翁碰碰豬」，輕輕觸碰就亮燈，可望成為民眾拍照打卡、孩童嬉戲的熱點；園區去年完工的辰光橋經過燈飾點綴，化身「情人鵲橋」，增添浪漫氣氛。

副市長謝政達表示，今年燈會展區達6公頃，展期14天，邀請中國南京市、崑山市、常州市、句容市一同參展，新北市則有40多家廟宇共襄盛舉，主燈由素有台灣花燈國寶之稱的林健兒與中國國家級傳人顧業亮共同打造，展出80組大型花燈。

民政局長柯慶忠表示，新北市祈福燈會將於2月18日晚間7點登場，市長侯友宜主持點燈儀式，開幕晚會由吳怡霈擔任主持人，並邀請蕭煌奇、李千那、茄子蛋等藝人演唱，並邀請三重在地傳統技藝團體「宋坤傳藝」帶來精采鼓陣表演。

柯慶忠說，燈會規劃五大特色主題區，其中｢兩岸達人同場獻藝｣區有牌樓、天燈、九龍戲珠、荷塘春色等特色花燈。台灣燈區有「五福臨門 豬事大吉」主燈，以及Q版財神爺、月下老人、媽祖、濟公等齊聚，主燈旁有「豬福滿滿 碰碰豬」互動燈區，擺設30顆不倒翁碰碰豬，一碰就亮，創造驚喜感。「浪漫滿屋 幻彩星盒」燈區帶領民眾走入美麗的3D花朵世界，「戀愛島嶼 愛戀鐘森」融合中西式風格，點綴浪漫燈飾，並設置愛情籤詩桶供情侶抽取。

另外，辰光橋在燈會期間將打造為「情人鵲橋」，裝飾愛情燈廊、星星燈廊及宮燈步道，民眾漫步橋上可以俯瞰「吹泡泡少女」光雕。燈會期間每天晚上6點到8點於辰光橋打卡，可索取三重先嗇宮提供的締結良緣祈願卡，寫上心願後投入祈願箱，可獲得「月老紅線」及「月老吊飾」，每日限量300名。

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