好市多雷物有哪些？網友熱議狂分享

2019-01-28 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕知名美式賣場好市多商品相當具有獨特性，擁有大批死忠顧客，不少商品一推出就被搶購一空，不過有網友反其道而行地問，「雷物有哪些？」引發熱烈討論。

有網友到PTT透露，他第一次逛好市多時，看見琳瑯滿目的商品，一時間不曉得從何下手，當天回家就只帶了美生菜，後來上網做過功課，終於找到一些口碑不錯的東西，但怕踩雷的原PO仍舊擔心，好奇詢問網友們，「雷物有哪些？」

PO文一出引發熱烈討論，網友分享，「J牌洗碗精，臭！用沒幾天菜瓜布跟排水孔都發出怪味」、「j牌洗碗精，化工味真的有點重，不過去油力真的強」、「濕紙巾，有香味而且用完都一堆泡泡，滑滑的」、「濕紙巾+1超難抽、擦拭時還有泡泡」、「洗碗的厚手套，裡面會起屑，超噁心」、「鹼性電池之前聽說很雷，不相信自己買了以後，真的流湯了」。

網友認為的好市多食物地雷則有，「栗子啦！買回來才吃幾顆就發霉」、「有個芋頭即食粥，超甜可怕到哭」、「森半抹茶粉，加了超多糖爆甜」、「包子還有水餃，真的不好吃」、「吐司超快發霉」、「高麗菜，韓國的，硬到切不下去」、「四季豆，好難吃」。

不過也有網友出面為好市多說話，「大家都覺得雷的商品早就不存在，還在架上的都是有支持者。不知道有什麼好買，就表示賣場不適合你，不必勉強，好市多會給你退會員」、「好不好吃這種東西本來就是很主觀的，別人喜歡的不一定你就會喜歡，別人不喜歡的你也不一定就不喜歡呀！」

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