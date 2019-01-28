中市大安區自行車道路網改善動工 預計6月底完成

2019-01-28 17:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大安區自行車道路網改善工程今天舉行開工宣導祈福典禮，市府爭取前瞻計畫補助6成、自己負擔4成，共斥資3638萬元打造「台中市濱海自行車道（大安段）」，預計6月底完工；立法院副院長蔡其昌並希望未來能跨越大甲溪橋，串連高美自行車道、高美濕地、梧棲漁港及三井OUTLET，擴大其觀光效益。

大安區自行車道路網改善工程，為107年前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-營造休閒運動環境計畫-營造友善自行車道，經教育部體育署審查通過，由大安區公所執行。

大安區長周琇茹表示，大安區自行車道路網改善工程主要是將沒有連接的部分，如北汕、海墘、塭寮、南庄、南埔等串連起來，讓台中市濱海自行車道（大安段）更完整，全長約3.25公里，沿途將施作涼亭、觀景平台及廁所等，讓自行車道更完善。

蔡其昌說，大安區自行車道路網改善，可串連起大安濱海休閒園區、大安媽祖園區、龜殼生態園區等觀光區域，希望未並能克服自行車道跨越大甲溪橋的問題，串連高美濕地、梧棲漁港及三井OUTLET，提升自行車道的觀光及經濟效益，未來海線的觀光廊帶不僅車子可以走，腳踏車也可以騎，對旅遊的選擇更加多元、豐富，也有助提升居民的生活品質，而觀光客帶來人潮及錢潮，也能帶動地方就業與發展。

地方民眾則反映，現有跨越塭寮溪，銜接龜殼生態公園的臂力橋，因年久失修，多處鏽蝕，有安全之虞，蔡其昌則允諾將協助爭取經費整建改善。

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