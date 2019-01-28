國際郵輪來台徵才首例 「公主」錄取9人

2019-01-28 17:17

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣已躍居亞洲第二大郵輪市場，國際郵輪業者開始向我國人才招手，台灣港務公司與公主郵輪首度合作，今年1月16日在台辦理首場「國際郵輪徵才說明會及面試會」，湧入將近100份履歷，初步篩選出14名應徵者，最後公主郵輪決定錄取9人，錄取率高達64％。

港務公司指出，公主郵輪初步篩選出14名應徵者，由2名新加坡面試官全英文面試，經過近5個小時馬拉松面試，最終公主郵輪決定錄取9人，錄取率高達64％。

公主郵輪為國際郵輪業者來台徵才首例，根據港務公司估計，薪資行情落於每月700至900元美金，不含服務費與津貼、獎金、福利，且業者根據不同地區物價水平調整薪資，在台灣可能加給中文服務津貼，每月可望新台幣3.5萬元起跳，且包吃、包住，尚稱優渥。

擔任面試官的公主郵輪亞洲人力資源總監方麗彬表示，應徵者表現驚豔、超乎預期，期待未來再與港務公司合作，持續推動國人登輪就業。

港務公司表示，多次主動出擊、向各大國際郵輪行銷，並規劃多元踩線行程，讓國際郵輪來台踩線。根據國際郵輪協會（CLIA）報告，台灣已超越新加坡，成為亞洲第二大郵輪客源國，基隆港更獲選為亞洲最佳郵輪母港，是亞洲郵輪港口中最受矚目的新興市場。

港務公司總經理郭添貴表示，台灣郵輪市場發展蓬勃，國人對於登輪工作逐漸產生興趣，加上郵輪屬於多國籍工作環境，有助於增加國際工作經驗。港務公司開辦「國際郵輪服務人員課程」，並積極接洽公主郵輪來台徵才，提供國人更暢通的國際郵輪求職管道。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/