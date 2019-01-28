愛在虎尾數十年如一日 若瑟醫院義賣送暖

2019-01-28 17:08

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾若瑟醫院醫護人員及醫院員工，每年耶誕節前後都會自主發動義賣，做為春節寒冬送暖物資，數十年如一日，今天院方將去年義賣所得20餘萬捐贈虎尾公所，由各里里長代為發送，增添人間溫情。

已有64年歷史的若瑟醫院，今天在11樓學術講堂舉辦寒冬送暖社區關懷會，院內長青志工現場表演歌舞，展現不輸年輕人的活力。

若瑟醫院邀請虎尾鎮長丁學忠及鎮內各里里長到場，由院方人員進行院務簡報，提供里長完整資訊，並傾聽里長對若瑟醫院提供的各項服務有哪些改善建議。

會後丁學忠與若瑟醫院院長李聰明等人前往各里案家訪視關懷、分送捐贈物資，傳送大家源源不斷的愛。

李聰明指出，該院醫護人員及員工歲末耶誕義賣，去年底共募得21萬7097元，分別捐贈華聖啟能發展中心、雲林縣老人福利保護協會，並購買五穀粉贈予鎮內低收家庭及獨居長者，讓更多人知道若瑟醫院用心守護民眾健康，期待大家支持，建立完善醫療網絡。

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