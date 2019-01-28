疫病》今年首例本土麻疹 太太遭先生感染

2019-01-28 16:11

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布國內新增1例麻疹本土病例，是北部30餘歲女性，為日前北部30餘歲越南境外移病例的太太，是今年首例本土病例、家庭群聚感染事件，個案在可傳染期間除了就醫外，並無公共場所活動史，衛生單位已掌握接觸者共109人，將持續追蹤監測至2月14日。

疾管署表示，該名個案在1月21日出現發燒症狀就醫，23日額頭、胸前出現紅疹，經再次就醫採檢通報確診，現居家隔離中。

疾管署統計，今年國內累計6例麻疹，其中5例為境外移入，感染國家包含菲律賓3例與越南2例。

疾管署副署長羅一鈞表示，中國、越南、泰國、菲律賓、印尼與印度持續有麻疹病例發生，去年東南亞疫情普遍較往年增加5至10倍。

另外，美國去年10月也發生疫情，去年全國確診349例，是2015年以來最高的紀錄，近期主要發生於紐約市布魯克林區、紐約州羅克蘭郡及華盛頓州克拉克郡；而韓國大邱及京畿道近期同時有相關群聚事件。

羅一鈞提醒，民眾若近期計畫前往麻疹流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否有需要接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR），並於旅遊期間做好防護措施。此外，從流行地區返國後，如有疑似症狀，應配戴口罩儘速就醫並告知旅遊史。

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