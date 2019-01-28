宜蘭走春嚐平安粥 南方澳這2間媽祖廟用料最「澎派」

2019-01-28 16:57

〔記者張議晨／宜蘭報導〕春節吃平安粥，是宜蘭走春既定行程；各家廟宇平安粥各具特色，位在南方澳的進安宮、南天宮，因鄰近漁港，兩家廟宇平安粥主打鮮甜海鮮，用料豐盛，每年必吃的南方澳人，都稱這2間廟宇用料堪稱全縣最「澎派」。

南方澳為台灣鯖魚捕撈重鎮，也是台灣三大漁港之一，漁獲量豐富，鄰近漁港的進安宮、南天宮，平安粥也是「靠海吃海」。

進安宮以珊瑚媽祖聞名全台，平安粥用料有小卷、吻仔魚、蘿蔔絲、豬肉絲等，主打鮮甜，另提供菜晡、鹹魚等配菜以及魚丸湯讓信眾吃到飽。

擁「金媽祖」的南天宮平安粥同樣澎湃，廟方說，平安粥除常見配料外，另配上鮮甜海鮮，平安粥「無限量供應」；因南方澳產鯖魚，春節期間還會提供煎、炸鯖魚，讓信眾嚐道地海味。

為方便民眾，宜蘭縣政府訪查全縣187間廟宇，推出春節平安粥資訊地圖，羅列寺廟名稱、地點、時間等，葷、素一目了然，

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