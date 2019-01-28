虐兒案頻傳 新北議員提吹哨者制度檢舉不法

2019-01-28 16:55

〔記者邱書昱／新北報導〕托育中心虐童案頻傳，衛服部長陳時中表示，未來將建立托嬰中心的吹哨者制度，讓從業人員勇於落實通報責任。日前踢爆永和區淯薪托嬰中心的新北市議員張維倩以地方市政為例，希望市府提出誘因與罰則，以及設立平台將違法幼兒機構與照顧員公告，讓虐兒案件降低。

立法委員蘇巧慧日前與張維倩在立法院召開記者會，希望能推動「吹哨者保護制度」，改善兒虐狀況。張維倩表示，目前在金融、環保、食安等領域都開始研議「吹哨者制度」，因此希望幼教環境能推動制度保護孩子的成長。

張維倩指出，一名幼教人員說，「吹哨者制度」要有完整的配套來保障自身的工作權益，業者多半有彼此資訊交換的平台，擔心吹哨者反倒失去自己的工作機會。

目前法務部研議的相關草案，張維倩認為，鼓勵吹哨者並提供高額獎金以外，也有所謂的好聚好散條款，讓揭弊者可以勇敢揭弊，也讓揭弊者若與雇主不想有僱傭關係，讓雇主負擔待業補償金。

站在地方角度來看，張維倩等議員們也向新北市府提出動議，市府應該提出誘因與罰則，以及設立平台將違法幼兒機構與照顧員公告等，才能夠降低虐兒案件。

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