台南佳里消防新體驗 前進基層送到里

2019-01-28 16:51

〔記者楊金城／台南報導〕把消防體驗活動搬到基層社區舉辦，台南市消防局第三大隊佳里分隊今在佳里南勢里九龍殿前廣場辦理社區消防新體驗，讓里民在春節前能輕鬆的學習正確消防防災觀念，平安過好年。

現場並與佳里區公所、北門區社會福利服務中心合作，設有「社福有獎徵答活動」、「消防常識大挑戰有獎徵答」。

佳里消防分隊長謝浩銘說，今年有別以往其他防火宣導，特地到社區辦理防火宣導活動，就是希望利用消防活動與社區活動的結合，讓社區里民就近能輕鬆方便地學習消防知識，並藉由親子互動或街坊鄰里討論等共同學習方式，凝聚社區防災共識，將正確的防災觀念深入社區和家庭裡，形成社區聯防體系。

CPR教學、小小消防員著裝體驗、射水滅火體驗、濃煙逃生體驗等闖關活動，讓社區老少里民玩的新鮮，學習到正確的防災知識。

里長黃進福說，佳里南勢里為新發展的社區，有許多外地新遷入的住民，為了增進里民互動及強化社區里民的防災觀念，特地與南勢里九龍殿、佳里分隊合辦社區消防體驗活動，減一次火警就是對整個社區有利。

佳里區區長葉誌明說，時代在變，消防知識也在更新，希望今天活動讓民眾學到新消防常識並強化居家防火措施自保。

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