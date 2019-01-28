新崛江招牌驚見簡體字 網批：恐成第二個六合夜市

2019-01-28 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄新崛江知名地標奧斯卡影城1樓的鐵捲門上，有業者以簡體字書寫新招牌，推論應是為搶攻中客生意，新開幕的伴手禮商店，該照片讓網友一片倒批評，有網友說：「不說這是新崛江的話，我還以為是中國三線城市商店呢！」

臉書粉專「高雄點 Kaohsiung.」26日貼出一張照片令所有高雄人崩潰，圖中可見幾個大大的簡體字寫著「水果干」、「伴手礼」、「凤梨酥」印在高雄奧斯卡影城外的鐵捲門上，貼文上更寫下「看來這裡變成第二個六合夜市指日可待」。

網友看到該篇文章後紛紛回應「看了好像來到中國某個城市，想不到這竟是在台灣高雄，好想哭的感覺」、「這什麼時換的！」、「新崛江快變六合夜市了」，有網友怒批，看來高雄又老又窮不遠了，商圈是只想做中客的生意嗎？

另有網友細數近期高雄的改變，表示「燈會變成俗俗2019金銀河」、「一月請白冰冰拍MV」、「輕軌被廢掉」、「捷運被國民黨立委駁回預算」等，更表示新崛江原本是年輕人逛街的地方，現在要變成中客來掃貨的景點。

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