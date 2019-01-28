高雄水珍伯愛心團長期關懷弱勢 立委捐物資相挺

2019-01-28 16:44

〔記者王榮祥／高雄報導〕農曆年節將至，立委賴瑞隆於今前往高雄小港「水珍伯愛心餐」志工據點，向長期照顧社會弱勢的水珍伯愛心團隊致意，並與小港分局警友辦事處主任洪進國等地方善心人士，將年節物資及春節加菜金分送給水珍伯志工團隊，感謝他們不辭辛勞，對社會的關懷與付出。

賴瑞隆說，高雄愛心慈善家「水珍伯」洪水珍和愛心團隊，多年來透過義賣活動籌措經費，每月發送3萬份素食愛心便當，8年來已發送超過200萬份愛心便當，洪水珍先生每日親力親為，率領志工團隊從洗菜、烹煮至裝盒後，載運至各定點，分送給低收入戶、邊緣戶、街友及獨居老人。

賴瑞隆指出，水珍伯團隊年年寒冬送暖，於農曆春節前夕，邀請社會各界共襄盛舉，集眾人之力回饋社會，舉辦尾牙餐會，今年已邁入第8年，餐會桌數更突破500桌，讓社會弱勢能夠飽餐好過年。

賴瑞隆表示，近年來部分社會低收入戶、邊緣戶數礙於補助限制，常有些個案無法通過補助，感謝水珍伯對社會弱勢的照顧與付出，讓邊緣戶在逢年過節前夕，享用溫馨團圓飯，度過寒夜，未來他也將協助爭取社會各界支持水珍伯的善行，期盼大家一同共襄盛舉做愛心，讓行之有年的愛心活動得以延續，善心溫暖充滿社會。

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