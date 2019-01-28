鄉公所認錯不上訴！三地門鄉暴力遷葬 28人獲國賠

2019-01-28 16:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東三地門鄉公所在2016年更新公墓，遭公墓家屬怒控遷葬挖掘過於粗暴，並組成自救會對公所提起國賠訴訟，屏東地方法院日前以公所侵害遷葬自由權及原住民文化權，判處鄉公所賠償每人11萬元共28人，三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安今天召開記者會表示，公所決定承擔責任不再上訴。

車牧勒薩以與自救會委任律師林三加等人共同召開記者會，車牧勒薩以表示，這案件雖然不是在他任內發生，但基於政府是一體的，不容切割，經公所再檢視本案，發現確實有行政瑕疵侵害原住民文化權，因此決定承擔過去施政缺失，不提上訴，並向國賠案家屬道歉，公所也將擇期以排灣族傳統道歉儀式與所有受害鄉民和解。

自救會召集人之一的達努巴克表示，自救會肯定鄉長承擔責任不再提上訴，也期盼未來公所進行相關工程，都能依合法程序進行。

車牧勒薩以也表示，這是總統府成立原住民族轉型正義委員會以來，首次由政府向人民道歉的實際案例，也是地方政府承認國際公約中對文化權保障的首例，對台灣新政治的建立，原住民轉型正義有重要的起頭作用。

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