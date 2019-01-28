海尾朝皇宮新春吃平安圓 送「台江學地圖」年曆

2019-01-28 15:30

〔記者蔡文居／台南報導〕為迎接2023年台江建庄結社200年，台南社大台江分校規劃「台江綠道朝聖迎新春」送台江學地圖紀念年曆活動，民眾只要在春節大年初一至初三到海尾朝皇宮吃平安圓，就送紀念年曆1份，1天限量贈送20本。

社大台江分校執行長吳茂成表示，鄉親可以拿著台江學地圖紀念年曆到大廟興學的溪頂寮保安宮、代天宮、中州寮保安宮、總頭寮興安宮、陳卿寮保山宮、舊和順慈安宮、公親寮清水寺、鄭子寮福安宮等大廟參訪，拿著地圖沿台江山海圳綠道騎單車，踏溯台江走春，遊台江十六寮社區博物館，1天20份，3天60份，送完為止。

吳茂成表示，為迎接2023年台江建庄結社200週年，今年大廟興學年曆，特別以12張台江學地圖設計印製，鼓勵市民踏溯台江，認識台江文化。這份「大廟興學─台江學地圖」紀念年曆，收藏了台灣山海圳國家綠道地圖、大道公生遊地圖、台江社區博物館導覽地圖、台江產業文化地圖等台江師生手繪的珍貴地圖，見證12年來台江文化運動的歷史。

台江分校表示，大廟興學在溪頂寮保安宮、代天宮、中州寮保安宮、總頭寮興安宮、陳卿寮保山宮、舊和順慈安宮、鄭子寮福安宮等大廟，開辦二胡、南管、笛子、薩克斯風、繪畫、手作植物之香、吉他、現代舞等課程，歡迎大家一起來走春，加入大廟興學公民學習運動行列。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/