醫病》胃食道逆流竟變食道癌 8旬翁經內視鏡手術恢復好

2019-01-28 16:01

〔記者歐素美／台中報導〕80歲黃姓老翁因胃食道逆流未改善，至童綜合醫院胃腸肝膽科求診，經胃鏡檢查，發現食道內出見約4公分大小的扁平腫瘤，經切片檢查確認罹患第一期食道癌，醫師劉博堃建議採用內視鏡黏膜下剝離手術切除腫瘤，住院5天即返家休養，術後恢復良好。

童綜合醫院胃腸肝膽科醫師劉博堃表示，黃姓老翁因發現得早才能在腫瘤尚未擴大前，及時進行治療，根除病灶，且治療成效相當良好。內視鏡黏膜下剝離手術就像照胃鏡，經口將內視鏡與內視鏡電刀伸入食道，逐層剝開與分離正常黏膜組織及癌症組織，完整切除腫瘤，保留完整的食道結構，身體表面不會留下任何傷口，不僅避免影響食道功能，且復發率較低。

劉博堃指出，食道癌與飲食習慣有關，菸、酒、檳榔及含亞硝胺類的食物及熱湯熱茶，都是造成食道癌的危險因子。根據衛福部國健署統計，50歲以上男性是罹患食道癌的高風險族群。

食道癌初期無明顯症狀，病人可能會感覺到喉嚨卡卡的，痰清不乾淨，也可能長期咳嗽，很容易被忽視，致僅有少數病患能在早期，越晚發現預後越差，堪稱「沉默的殺手」。因食道癌初期毫無症狀，致腫瘤佔據食道管腔的一半左右時才會出現吞嚥困難，致患者就醫時常為時已晚。且屬胃腸道癌症中預後較差的癌症，存活率較胃癌或腸癌差。

劉博堃表示，為避免食道癌找上門，應戒菸酒與檳榔等惡習，並保持清淡的飲食習慣，也切忌暴飲暴食；每年按時進行健康檢查，也能提高早期發現早期治療的機率，如果民眾長期感到腹部不適或喉嚨有異狀，建議至胃腸肝膽科尋求專業醫師的檢查。

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