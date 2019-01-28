送愛原民 大台南總工會及勞工志願服務協會贈禮金與生活物資

2019-01-28 15:16

〔記者王涵平／台南報導〕大台南總工會及南市勞工志願服務協會今前往6戶原住民職災勞工、弱勢家庭，致贈禮金、虱目魚酥等生活物資及勞保局新營辦事處主任林管絡親手製作的手工棉被，獻上最暖心的祝福。

勞工局媒合各工會寒冬送暖，局長王鑫基表示，與南市勞工志願服務協會理事長林文一、大台南總工會秘書長王永木，至永康區6戶原住民職災、弱勢勞工家庭致贈年節禮金及愛心物資；台南市政府民族事務委員會代表、議員Ingay Tali穎艾達利及Kumu Hacyo谷暮．哈就等團隊陪同。

永康區沈姓原住民職災勞工從事清潔工作，於高處作業時不慎墜落地面導致雙腿骨折，至今仍無法正常工作；沈君育有年幼子女，目前僅靠配偶之微薄薪資負擔家計，家庭經濟壓力沉重。

楊姓職災勞工於工作中遭遇職災導致雙眼失明，因眼疾無法自理生活更無法工作，目前僅靠原住民老人年金及朋友支助過活，經濟十分拮据。吳姓原住民勞工已屆高齡70，因同住的弟弟工作意外受傷導致癱瘓，吳君只得繼續從事看護工作賺取微薄薪資以負擔家計與弟弟醫療費用，處境令人同情。

關懷過程中，開設傢具行的修繕志工獲知沈姓原住民職災勞工處境，隨即慷慨允諾捐贈床墊及床頭架，期許改善沈君居住品質，並能好好休養早日復原。楊姓原民職災勞工因雙眼失明，王鑫基指示同仁協助連結資源，將提供白手杖及教導定向行動，協助生活技能的提升；並立即聯繫統一企業工會及善化啤酒廠工會提供各式不同口味泡麵，以協助案主生活之便利性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/