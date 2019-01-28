大雅童玩館重新開館 大年初一到初六免費入園

2019-01-28 15:21

〔記者歐素美／台中報導〕大雅橫山童玩館閉館整修2個月，最近重新開館！館長也是童玩達人張樸勻導入觀光工廠概念，重新規劃動線，以時光隧道呈現台灣400年童玩史，並打造「當舖」流通三手童玩，為慶祝重新開館，大年初一至初六將開放免費入館。

童玩達人張樸勻，3年前承租廢棄穀倉自力改造成童玩文化館，展出其珍藏的近200種童玩，包括空氣槍、竹蜻蜓、陀螺、劍玉、麥芽鼓、彈珠檯、魔術方塊、爬樓梯等。

因建物年久失修，木構樑柱常掉落，衍生髒污及灰塵，為提升參觀品質，去年11月起，其斥資20萬元閉館整修，最近終於完工重新開館。

張樸勻除復刻橫山柑仔店，講述社區在地故事，並介紹童玩館如何從老厝倉庫華麗轉身；還設計「當鋪」，藉以流通二手玩具，民眾可拿二手玩具至「當鋪」流通，價金可折抵門票，也幫助擴充館藏；更成立「玩具醫院」修復損壞的童玩。

整修後的童玩館，以觀光工廠的概念，動線分明，將台灣400年來的童玩演變史，以時光隧道呈現。張樸勻蒐集童玩多年，發現台灣竟是世界童玩的大熔爐，從最早的原住民、西班牙、荷蘭、日本殖民時期，清朝墾拓時期及國民政府遷台帶來眷村童玩，近年新移民也傳入東南亞玩具，台灣的孩子非常幸福。大雅橫山童玩館，門票50元，為慶祝重新開館，大年初一至初六將開放免費參觀。

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