三灣鄉歡慶農民節 茶油女神農黃捷纓成三灣之光

2019-01-28 15:09

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣三灣鄉農產富饒，今早慶祝一年一度的農民節，三灣鄉農會也藉此頒發優良農民獎項給辛苦耕作及推廣的農友們，而縣內最大茶油廠房的金椿茶油工坊副總經理黃捷纓去年獲選為全國十大神農，農會昨也致贈匾額錦上添花，並期許苦茶油能成為三灣鄉代表農產之一。

三灣鄉水稻生產面積約50公頃，產量36萬公斤，綠竹筍生產面積約60公頃、產量約25萬公斤，柑橘生產面積達100公頃，產量60萬公斤，其中三灣鄉代表作物高接梨生產面積100公頃，產值約54萬公斤；而近年農會也積極推廣苦茶油產銷，茶樹種植面積已達100公頃。

黃捷纓投入苦茶油產銷20年，從收購原料加工出售，而後則逐漸轉型建立品牌，開發各項附加產品，秉持復育茶樹及良心製油的理念，使苦茶油博得「東方橄欖油」美名，也讓她榮獲行政院農業委員會頒發神農獎肯定，也是去年10名得獎者中唯一女性。

今早三灣鄉農會歡慶農民節，與立委徐志榮共頒匾額給鄉內第五位「神農」黃捷纓；農會表示，近年已成立產銷班積極推廣茶油，而黃捷纓獲獎更擦亮三灣茶油的招牌，盼也藉此帶動其他農特產品，讓三灣梨、茶油等皆能行銷至各地。

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