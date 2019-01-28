醫病》「蘋果病」引發產婦、胎兒水腫 險些流產！

2019-01-28 14:55

〔記者花孟璟／花蓮報導〕最近日本流行「蘋果病」，對孕婦危險性極高，一旦感染容易導致死胎、流產！花蓮瑞穗鄉一位19歲李姓孕婦，胎兒23週時孕婦及胎兒都出現嚴重水腫、媽媽血壓飆高，胎動也沒了，緊急送醫檢查發現感染「微小病毒B19」，也就是俗稱的蘋果病。婦產科主任廖基元說，孕婦如遇到感冒患者建議盡量避開、減少出入公共場所、戴口罩、勤洗手，避免病毒傳染。

今年將滿20歲的李小姐流著眼淚說，第2胎的女娃娃預產期是4月1日，從沒出過國，李小姐日前胎兒23週時，因為全身水腫、肚子也漲得很大，到診所超音波檢查發現寶寶也有嚴重水腫，立即轉送到門諾醫院檢查，「真的很擔心寶寶要拿掉了」！

資深婦產科主任廖基元說，李婦剛送來時水腫得厲害，血壓飆到160，超音波檢查發現胎兒嚴重水腫、肚子、肺部都有積水、且胎兒腦部血流速度快，且有貧血症狀，排除造成水腫的RH血液、經抽血檢查在胎兒血液中檢出「微小病毒B19」，也就是日前在日本造成大流行的「蘋果病」，微小病毒會破壞骨髓細胞造血功能，造成貧血、嚴重水腫等重症。

醫院除控制胎兒水腫症狀，並施行「子宮內臍帶輸血」。廖基元說，臍帶靜脈僅有0.5公分，血管相當脆弱，輸血死亡率2％，國內僅台中榮總曾有輸血到胎兒腹腔的案例，在9天內分3次輸血，每次輸血僅20到30ML，逐漸恢復胎兒造血功能。

感染蘋果病的小朋友臉上會有明顯潮紅，臉頰紅通通像蘋果，正式名稱是「傳染性紅斑」。廖基元說，症狀會持續5到10天，大人也會感染，但症狀較輕微，台灣曾在1998年發生過一次流行，這種微小病毒B19其實算常見，然而產婦確診微小病毒的病例不多，主要是症狀很像感冒。他說，孕婦感染微小病毒後，約有3.8％會發生嚴重症狀，引發死胎及流產，如果同時有地中海貧血更加危險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/