Uber正面回應計程車怒火 盼用科技帶來更多希望

2019-01-28 15:04

〔記者陳宜加／台北報導〕交通運輸重視安全，Uber今天起推出多項結合科技的新措施，最重要的是乘客端「一鍵報警」功能，保障安全。針對計程車業者不滿Uber侵蝕生存空間，Uber台灣區總經理吳罡正面回應，Uber符合台灣法規，也與合法計程車隊合作，盼共同利用科技平台，為台灣交通產業帶來更多希望。

吳罡表示，Uber結合科技，找到產業轉型契機，共創雙贏。現代講求智慧交通，數位趨勢浪潮也為交通產業創造更多經濟機會。Uber已在全台六大城市營運，利用有效率的移動方式，減少車輛擁擠與空氣汙染。

針對計程車業者不滿Uber嚴重侵蝕生存空間，吳罡說，Uber一直符合台灣規範，也就是「3納」，包括納管、納保、納稅，也因應營運模式，與當地合法計程車隊與租賃業者合作，站在雙贏基礎下，希望共同利用科技平台，為台灣交通產業帶來更多希望，透過良好互動、溝通，創造更好的機會，往更好的方向發展。

他也說，有許多駕駛表示，Uber給予更多機會與更有效率的行程，希望今年與更多當地交通業者合作，無論計程車隊或租賃業者，共同創造雙贏與良性溝通。

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