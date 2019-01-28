竹市螺鈿工藝獲登錄為無形文化資產 獲經費傳承工藝

2019-01-28 14:51

［記者洪美秀／新竹報導］螺鈿工藝是一種將貝殼鑲嵌入木材中，做成傢俱、屏風、文鎮等藝品的技術，但因製程耗時費工，面臨失傳危機，新竹市文化局24日召開「新竹市無形文化資產」審議，決議登錄「螺鈿工藝」為傳統工藝類文化資產，且獲中央補助，將投入250萬元，與大專院校和中小學藝文課程結合，傳承這項傳統工藝。

文化局表示，螺鈿工藝與新竹生活有特殊的文化歷史情感，且50年代深受美國人喜愛，還曾創下高出口商機，尤其是鑲在傢俱上的螺鈿工藝，也因此成為新竹市的重要工藝技術，更成為螺鈿工藝的重鎮，加上工法根基厚實、獨特，自創工具及稀有的材料更是彌足珍貴。

不過，隨著其他裝飾技術的開發，加上螺鈿切割耗時又費工，創作過程相當辛苦，因此傳承人才甚少，已面臨著凋零與消失的危機。

新竹市文化局表示，為保存這項工藝，已在24日召開會議，將成為繼玻璃、木雕、漆藝、北管、竹塹中元城隍祭典外，第六項獲登錄的無形文化資產。

其中通過審核的3位工藝保存者都是設籍且居住在新竹市，包括陳甫強、張茂森、張茂欽，表揚及肯定3位師傅不遺餘力的創作與傳承這項傳統工藝。

文化局表示，除登錄為無形文化資產，也向文化部爭取到「竹塹工藝推廣扎根計畫」經費，將投入250萬元推廣傳承這項技藝，透過傳習人才培育、藝苗育成教育推廣、青年大使培育推廣等主軸，與大專院校相關系所學生合作，結合中小學藝文課程，傳承這項傳統技藝。

文化局表示，螺指的是貝殼，鈿指的是鑲嵌，螺鈿工藝又可分軟螺鈿及硬螺鈿兩種，多應用於漆器工藝與家具及日用品裝飾。軟螺鈿是將貝殼切成薄片貼在漆胎表面，硬螺鈿則需要在木塊上挖凹槽做鏤空效果，再將貝殼鑲嵌上去，技術難度更高。

文化局表示，陳甫強、張茂森、張茂欽等工藝保存者，不僅有卓越的技術，更有對此項工藝的執著，持續創作、傳習與推動，是新竹市乃至全台「螺鈿工藝」的典範代表與重要薪傳。

其中陳甫強的父親陳志升是第一代發展螺鈿產業匠師，陳甫強克紹箕裘，熟知傳統螺鈿工藝的知識與技術，並掌握其藝術的表現形式。擁有家傳的傳統技藝，更擁有技藝傳承的使命感，堅持使用傳統自製的鋼質鋸絲及鋸弓，發揚傳統工藝文化，且熱心義務教學，曾到很多學校指導教授這項技藝。

而張茂森、張茂欽兄弟，也是師傳陳志升、李平球的傳統知識與技藝，但也勇於創新與突破，自行研發「掐絲螺鈿」，其掐絲的絲由貝殼所鋸切，鑲嵌在貝殼間，形制類似金屬工藝的「掐絲琺瑯」，有別於傳統的螺鈿工藝，兼具傳統及創新，獨樹一格。

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