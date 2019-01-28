戴奧辛污染案 中石化：已發放1.58億賠償金

2019-01-28 14:52

〔記者蔡文居／台南報導〕中石化原台鹼安順廠戴奧辛污染案，台南市安南區顯宮3里里民提出國賠訴訟，最高法院於去年11月28日三審判決中石化應賠償受傷害居民合計1億8548萬元，全案定讞。中石化公司已於上週五針對無繼承爭議的122人，發放賠償金1億5800多萬元。

南市府於1月18日邀集台南市安南區顯宮等3里里長及中石化公司代表召開戴奧辛污染案損害賠償協調會，就賠償金發放進行協調並達成識，中石化公司應於農曆過年前，發放損害賠償金給予無繼承爭議問題的原告，並於3個月內完成發放。根據該協調共識，中石化已於上週五先完成第一階段發放。

中石化表示，賠償金分為二階段發放，第一階段發放賠償金給予無繼承爭議問題且已備齊相關文件的原告共計122人，已於1月25日全數匯入當事人所提供的帳戶，共1億5846萬5860元，其餘無繼承爭議問題者將在文件備齊後儘速撥款。

中石化表示，第二階段，關於有繼承爭議問題的原告，鑒於賠償作業繁瑣且繼承人眾多，已請區公所及3里里長協助蒐集賠償所需文件供比對，確認後將儘速完成發放作業。而賠償金額利息截止點為108年1月25日止，受償居民清冊部分由3里里長及區公所協助確認。

顯宮里長林志英表示，部分里民已向他表達已收到賠償金，部分則尚未去核對帳戶，他呼籲無繼承爭議的受害里民今天趕快去查對帳戶，看款項是否有匯入。

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