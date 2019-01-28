請Google助理「叫妹妹去洗澡」 神邏輯讓網友笑翻

2019-01-28 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕手機智慧型助理的反應常常讓網友們笑翻，一名男網友前天隨口請Google助理叫妹妹去洗澡，沒想到Google助理會錯意，出乎意料的結果再度讓網友們捧腹大笑。

一名男網友在網路論壇「Dcard」透露，他閒來沒事，「心血來潮玩起了Google助理」，同時間妹妹在一旁，卻遲遲不去洗澡，原PO靈機一動，向Google助理說，「你可以叫我妹妹去洗澡嗎？」Google助理回覆，「好的，我記住了」，原PO卻沒發現Google助理有什麼動作，一頭霧水，事後看了自己在手機中的暱稱，才終於發現，自己的名字被改成「妹妹去洗澡」，原來是Google助理將「叫我妹妹去洗澡」，誤解成稱呼我為「妹妹去洗澡」，原PO看了不禁傻眼直呼，「為什麼要亂改我名字啦？」

PO文一出，網友大笑，「嗨，妹妹去洗澡」、「後勁好強」、「哈哈，她很聽話啊，是你要求她改的」、「比siri更智慧的感覺，超好笑哈哈哈」、「Google小姐：現代人的要求越來越奇葩了」；做過同樣事情的網友也說，「靠北我也是。我有一次說 叫我妹妹起床」、「我發現我的siri也把我暱稱改成妹妹」。

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