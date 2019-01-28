4張發票換名師揮毫春聯 彰化稅務局獨有

2019-01-28 14:37

〔記者張聰秋／彰化報導〕下個星期就是農曆春節了，彰化縣地方稅務局今天舉辦「捐發票送愛心兌換春聯」租稅宣導活動，捐4張發票就可領取名師揮毫的春聯，吸引不少民眾前來，現場爆人潮，5位書法名家當眾展書藝，漂亮的書法字為活動增添藝文氣息。

活動今年第2年，去年首辦獲得迴響，募得發票全數捐贈縣內社會福利團體，今年活動續辦，秀水國小校長王材源、稅務局退休人員許瑞槐等5位書法家，應邀現場揮毫寫春聯，他們和縣長王惠美一起開筆，合力書寫了「己亥美好彰化」6字宣告活動起跑，並向鄉親拜早年。

王惠美也順手拿出4張發票放進愛心箱，行動響應，她說，過年期間大家會大掃除，也會貼春聯，除舊佈新象徵新年「旺旺旺」、「發發發」，縣府希望藉由捐發票活動提醒民眾，買東西記得索取發票，既讓商家誠實納稅，自己也能捐發票做愛心，中獎金額還可用於關心弱勢社團，一舉數得。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/