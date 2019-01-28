林內焚化爐重啟否？ 張麗善：就現有資源先處理

2019-01-28 14:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣去年10月起MT（機械處理垃圾）試車，至今垃圾資源化效能僅約40%，面對底渣加上新、舊垃圾總計6萬5000噸，雲林垃圾危機腹背受敵，雲林縣長張麗善今天率隊視察虎尾MT示範廠營運現況，至於林內焚化爐是否重新啟動？張麗善以就現有資源先處理，未正面回覆。

如何解決雲林垃圾問題，張麗善指示，MT優先處理新垃圾，減少委外運回底渣，舊垃圾暫時封存並全力宣導縣民垃圾分類減少垃圾量，尤盼中央幫忙增加雲林分配處理量，紓解燃眉之急。

張麗善今天率同副縣長謝淑亞、縣府首席顧問張清良、祕書長張志銘、環保局長張喬維、農業處長張鴻猷等各相關局處主管現勘MT設備操作現況。

聽取張喬維及虎尾鎮長丁學忠、虎尾公所清潔隊長黃富義等人簡報後，張麗善指示主管單位，提升MT垃圾處理的效能、減少廢料，目前該套設備僅試運作3個月，將再給予3個月試營運期，再進行最後評估。

張麗善強調，雲林擁有全台第一座「機械分類處理系統MT示範廠，現階段每天可處理100噸垃圾，將垃圾破碎、分選、篩分作成燃料棒，還有超過50％需外運他縣市焚化，除已透過高雄市代處理15至50公噸、嘉義縣代處理40至50公噸，希望MT效能還要再提升。

至於將來會不會重啟林內焚化爐？或要求麥寮六輕廠代為焚化全縣垃圾？張麗善回覆將再給MT廠3個月試作時間，以現有資源優先考量，其他從長計議。

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