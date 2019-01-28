春節9天連假11到17時 管制燃油機車搭旗鼓輪

2019-01-28 14:30

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市交通局今天公布春節9天連假的交通疏導計畫，包括2月2日至10日，旗鼓輪管制燃油機車搭渡輪；計程車費率自2月1日至10日，全天按表計費加成50元等。

今年春節假期自2月2日至2月10日合計9天，高雄市公有路邊及路外平面停車場（不含立體停車場及委外平面停車場） 從除夕到初三暫停收費4天。

春節期間，高雄市計程車費率自2月1日0時起至2月10日24時止，全天按表計費加成50元；高雄火車站及高鐵左營站周邊道路，也將派員加強交通疏導。

往返旗津至鼓山的旗鼓渡輪航線，於2月2日至2月10日、每日11至17時將管制一般遊客騎乘燃油機車搭乘渡輪（旗津居民機車、公務用機車、遊客電動機車除外）。

高雄市交通局長鄭永祥表示，春節連假期間，高雄市各大觀光景點包括西子灣、哈瑪星、駁二特區、旗津、壽山、佛光山、旗山、美濃、崗山之眼等地，車多易壅塞，交通局與觀光局已擬妥交通疏運計畫。

交通管制部分，駁二大勇路部分路段，春節將實施行人徒步區，旗津地區道路實施2階段交管。

至於崗山之眼，在大年初一將重新開放，由於目前園區聯外道路水庫路，正進行拓寬工程，為提高遊客安全及旅遊品質，岡山分局將機動管制施工路段，僅供園區接駁車、共乘計程車、及居民車輛行駛施工路段。

此外，高雄港碼頭的棧貳庫及棧庫群，陸續開放後已成為民眾喜愛的新興景點，大量車潮也造成鹽埕區及哈瑪星交通壅塞，今年交通局特別規劃由鼓山一路或七賢三路，直行至大公路接中正四路（經中正橋）返回市區的替代道路，以避開易壅塞路段，沿線均已設置螢光黃綠色的替代道路指引牌面。

交通局呼籲，連假期間高雄市各觀光景點車多易壅塞，建議民眾儘量搭乘大眾運輸工具，出發前可利用高雄任我行APP，交通局將於即時交通資訊網站設置「春節交通資訊專區」，歡迎民眾查詢。

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