彰縣42校開辦慢飛天使冬令營 家長：彰化人的小確幸

2019-01-28 14:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒假期彰化縣共有42所國中小學，為身心障礙學生舉辦寒假學習的冬令營，讓身障生與陪讀、愛心小天使的一般生一起共學，教師出身的縣長王惠美今化身成「小天使」，在教室裡陪著學生們做美勞，帶領學生享受做中學的DIY樂趣，有學生家長欣慰說，難得特殊教育獲重視，讓身障生寒假也能享受與同儕一樣的教育資源，這是彰化人的小確幸！

為了推動身障生的融合教育，教育處推動慢飛陪伴育樂營實施計畫，讓472位身障生、139位愛心小天使受惠，王惠美今前往彰安國中了解冬令營進展情況，除了感謝老師在寒假期間仍努力為學生付出之外，做事行動派的她一踏進教室，看到學生正在學做「襪子娃娃」，激起老師邊教邊學的細胞，自己就坐上學生位子，跟著學生們動手，協助學生完成美勞才藝的作品。

王惠美說，身障生和一般生都是學生，都有相同的受教權，縣府舉辦冬令營目的就是要豐富身障生的寒假生活，學習不中斷，中央支持地方推動慢飛天使的教育計畫，今後有意承辦的學校只要提出計畫，縣府會協助，甚至身障生後續相關的健康、就學及受教權利，縣府也會全力協助，以此降低學生家長的教育負擔和照顧壓力。

彰安國中校長林麗觀說，冬令營課程設計以「多元探索、瞭解自我」為主軸，學習內容動態靜態兼具、學習地點從室內延伸到戶外，包括社區踩踏、藝術創作和旅遊學習、戶外自然生態探索、手作與組裝課程、闖關活動等，一來讓身障生多接觸人群，更希望學生從拿到魚竿的那一刻起可以慢慢學會釣魚的技術。

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