「花現弘文」！弘文中學全校3千師生跨領域學花博

2019-01-28 14:14

〔記者歐素美／台中報導〕世界花卉博覽會首次在台中登場，台中市民可免費入園參觀。弘文高中校長張輝政把握難得的在地學習機會，特別邀請花博導覽培訓主任鄭金安到該校辦理研習，協助全校200多位老師發展課程，並於23及28日兩天安排該校國中部及高中部學生到花博園區進行戶外教學。

有別於一般戶外教學多淪為「走馬看花」，弘文中學藉由寒假跨領域主題課程，提供學生不同的學習體驗，導入108課綱學習素養，讓師生自發、互動、共好。校長張輝政親自帶領教師進行花博場勘，接著為期兩週的分科與跨科共備，產出共160頁「花現弘文多元學習之旅」學習手冊，以生活情境為學習場域，發展素養導向的學生能力，帶領同學一起參與花博盛會。

弘文中學為開拓學生國際視野進行交流，結合弘文國際教育推動社群，引導學生產出英文主題海報及Vlog影片宣傳台中花博，邀請更多國際友人共襄盛舉；社會科以國際庭園的30個參展國家和單位為主軸，引導學生搜尋資訊及思辨重大議題，建立國際觀。

英文老師則為學生導覽英文網站資料，引導花博園區各景點英文資料的擷取和其他國家進行文化交流；國文與美術結合，請學生創作詩詞與取景攝影，產出「花箋集」明信片；自然科則利用手機APP讓學生辨識花博展區中數千種台灣原生或在地植物；數學老師從「聆聽花開的聲音」作品中得到靈感，讓學生從剪紙出發、透過鑲嵌，自製30面體IQ Light挑戰空間概念；戶外教學返校後，公民老師則帶領學生進行活動反思，並為台中市政府提出正向的建議。

張輝政表示，弘文高中為台中市108課綱國高中雙前導學校，學校的願景為「多元、創新、國際弘文」，因此實際將課程落實在學生的生活情境，讓學生發展帶得走的能力，希望透過學生的自主行動、溝通互動，達到社會參與，成為具備國際視野的終生學習者。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/