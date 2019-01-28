農委會啟動高麗菜登記保障收入 每公斤至少6元收購

2019-01-28 14:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕大宗蔬菜高麗菜經常面臨產銷失衡造成價格崩跌，影響農民收益，對此行政院農委會召集產地農民、地方農會、育苗業者等進行研商，訂立出高麗菜種植登記作業及後續產銷輔導措施，農委會主委陳吉仲今日親自至高麗菜主要產地彰化縣公布配套措施，只要高麗菜出現價格下滑，農委會將以每公斤至少6元收購，品質達到標準者，就優先協助加工、外銷等。

今年適逢暖冬，高麗菜平均價格曾一度跌至每公斤4元，為推廣「高麗菜登記收入保障制度」農委會主委陳吉仲與農糧署長胡忠一、台中區農改場場長林學詩等人，今天到彰化縣竹塘鄉蔬菜產銷班第9班宣布這項措施。

陳吉仲表示，高麗菜是台灣最重要蔬菜類，未避免產期集中，農委會召集產地農民團體、地方政府、地區農會、專業育苗業者及專家學者召開4次研商會議，因此這次政策並不是單方面由農委會制定，而是由下而上形成，今天所宣布登記制度，高麗菜是第一個，後續會提出更多品項。

胡忠一指出，農民種植高麗菜平均面積為0.7公頃，只要有參與登記農民，啟動機制時會以每公斤6元以上價格保證收購，為照顧小農，以登記補助2公頃為上限，每年不限登記次數，另外加入產銷履歷每公頃也有額外補助1萬5千元。如果產量還是太大，則會以每公頃補助10萬元保障農民基本收益。

這次保障登記讓農民很有感！竹塘鄉蔬菜產銷班第九班長蔡宜修表示，加入登記者還能申請有機肥料每公頃最高3萬元補助，耕鋤補助也提高到每公頃10萬元，，這些誘都有助登記制度落實，讓統整的數據更有參考價值，降低農民收益損失。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/