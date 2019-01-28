春節中部交通疏導管制措施出爐 不想塞車看這裡

2019-01-28 13:58

〔記者湯世名／彰化報導〕往年春節期間中部國道、省道動輒大塞車，儼然成為用路人噩夢，今年春節連續假期將從2月2日起至2月10日為期9天，中部國道、省道交通疏導、管制措施今天出爐，彰化縣警局強調，用路人最關切的國道1號、3號都將實施高乘載管制，利用替代道路將可避免塞在車陣中，此外也一併公布彰化縣春節期間熱門景點交通狀況，呼籲用路人做好筆記，屆時即可「一路順暢」。

彰化縣警局表示，高速公路高乘載管制措施時間在大年初三（7日）、初四（8日）兩天，每天的下午1時至晚間6時，高速公路北上匝道將實施高乘載管制，包含國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等。

高乘載替代道路，彰化交流道：北上車輛改由台19線（中華西路）左轉台1丙（金馬路）右轉台14丙線（彰興路）左轉台74線（中彰快速公路）；員林交流道：北上車輛指引往彰水路（往北）至埔鹽鄉台19線（彰水路）埔鹽系統左轉至縣144線（東西向快速公路平面道路）往台61線（西濱快速公路）行駛北上；北斗交流道：北上車輛改由縣150線（斗苑路）往西接台17線（沿海路）北上或由縣150線（斗苑路）接台19線（彰水路）接縣144線（東西向快速公路平面道路）往西接台17線（沿海路）或台61線（西濱快速公路）北上；國道3號快官交流道：北上車輛改由台74線（中彰快速公路）直走北上至臺中市中清路往西接台1線北上；國道3號和美交流道：北上車輛改由台61乙線（國道3號和美交流道至線西鄉）往線西方向接台61線西濱快速公路北上。

國道1號埔鹽系統北上交流道則將在大年初三、初四、初五3天實施封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統往國道1號北上交流道於2月5、6、7日0時至24時封閉北上匝道，南下匝道部分於2月7、8、9日0時至24時封閉南下匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路。替代道路方面，往東可利用中興系統交流道接台3線北上或南下，往西可下埔鹽交流道接台19線彰水路往北至國道1號彰化交流道北上或往南至國道1號北斗交流道南下。

彰化縣易壅塞路段，則有員林市台76線（東西向快速公路）與中山路口（功 垂橋）；員林市台76線（東西向快速公路平面道路）林厝匝道：員鹿路員林交流道。

節期間熱門景點交通狀況提醒：

另外，八卦山大佛風景區（天空步道）、鹿港古蹟區（天后宮）、田尾公路花園、溪州公園，也是春節期間熱門景點。其中溪州公園2019花在彰化-花好月圓豬事如意活動，屆時人潮、車潮勢必大增，呼籲民眾可將車輛停於台糖第1、2免費停車場再搭乘免費接駁公車至園區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/