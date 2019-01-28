醫病》一月3起年輕人心肌梗塞 醫師：注意三高、家族史

2019-01-28 14:00

〔記者歐素美／台中報導〕24歲也心肌梗塞！台中慈濟醫院1個月內連續收治3名24到35歲急性心肌梗塞病患，心臟內科醫師陳美綾表示，心肌梗塞有年輕化趨勢，呼籲年輕人應注意膽固醇、糖尿病、三酸甘油脂指數與家族史，避免猝死。

陳美綾表示，冬天是心肌梗塞好發季節，但今年入冬後並無明顯低溫，年輕人胸痛就診，一般不會直接聯想心肌梗塞，去年11月卻連續出現3名年輕病患因心肌梗塞就醫，提醒民眾必須警覺心肌梗塞年輕化趨勢。

其中，35歲謝男胸部悶痛多日，走一下就很喘、很悶，急診檢查發現冠狀動脈3條有2條百分百阻塞，但病患仍無感，直問「蛤？我心肌梗塞？」原來，謝男忙於經商，應酬抽菸成癮，前年春節前後曾胸部悶痛，自認年輕忍忍就過，11月前後再次胸部悶痛，本來打算繼續靠深呼吸忍下去，幸好太太硬拖著他就醫。

謝男經住院檢查，發現其患有高血脂（膽固醇總量243、三酸甘油脂769）、糖尿病（糖化血色素10.1）、血壓也很高，（正常值為膽固醇總量50-200、三酸甘油脂0-150、糖化血色素6.5以下），但謝男卻都不知道自己的身體狀況，若一直不治療，恐猝死或併發心臟衰竭。

另28歲林男因突發胸悶、胸痛、冒冷汗住院，檢查確認冠狀動脈右側血管百分百阻塞，發病前沒有任何症狀，也沒有三高病史。

最震驚的是年僅24歲的湯男，有遺傳性糖尿病，長期追蹤治療4年，突然胸痛就醫，經抽血、X光、心電圖檢查診斷確認冠狀動脈左前血管中段阻塞，馬上住院做心導管。

陳美綾表示，林男這類病人應進一步了解家族史，一旦父母、祖父母輩有年輕發生心肌梗塞病史，就應注意基因遺傳可能性；湯男因糖化血色素指數高於標準值，可見控制血糖不佳。就要從病根防治。

陳美綾指出，根據衛福部統計，近10年35歲到54歲的急診就診人口中，心肌梗塞發生率增加近8成，3名年僅24到35歲的心肌梗塞病患接連在1個月內發病，顯示心肌梗塞年輕化腳步已急劇加快。而3名患者皆有體重控制不佳情形，其中2名20多歲病患體重都超過90公斤，因導致心肌梗塞最主要的危險因子是膽固醇，低密度膽固醇過高會沈積在血管內皮，導致血管慢性發炎，產生粥狀動脈硬化，進而形成血管阻塞，提醒民眾應建立良好生活飲食習慣，同時降低工作壓力、改善睡眠品質，避免吸入ＰＭ2.5。

陳美綾表示，有膽固醇、血糖等家族病史都是危險因子，年輕人應自費篩檢，積極控制減低併發症機率，若運動走路會喘，建議至心臟科安排運動心電圖檢查，就可提早獲知是不是有心臟病。

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