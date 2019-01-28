春節遊竹圍漁港 4替代道路分散車流

2019-01-28 13:57

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕春節連假即將到來，桃園市大園區竹圍漁港是北部著名漁港之一，每逢假期總是吸引大量遊客前來觀光，大園警分局為因應連假期間可能湧入的大量人、車潮，提供4條進入竹圍漁港的替代道路資訊，藉以分散車流、維持行車順暢。

大園警方表示，竹圍漁港可分4線進入，路線分別為台15線南下車輛可由彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港、台15線北上車輛可由台15甲線，進入竹圍漁港停車場、台4線往漁港路車輛可從建國路接台15線北上，由彩虹橋進入竹圍漁港及台15線與漁港路口壅塞時，車輛可往台15甲線至竹圍漁港停車場。

此外，春節期間，許多民眾會經由國道2號大竹交流道北上桃園、台北或南下中壢、青埔OUTLET購物，大園警方表示，中壢方向往國道2號大竹交流道行車，如遇壅塞，可右轉改由110甲線（大園區中正東路）往國1內壢交流道方向分流，呼籲民眾春節期間行走替代道路避免壅塞。

另方面，蘆竹區台茂購物中心、好市多南崁店位在蘆竹區通往桃園機場及台茂購物中心的主要幹道，由於往年前往賣場的大量車潮，易造成交通壅塞，警方呼籲開車前往台茂、好事多等賣場的駕駛，改道行駛中正北路、南山路等替代道路，避免塞車。

蘆竹警分局表示，欲從桃園前往大賣場的民眾，建議可改行中正路或中正北交流道，直行中正北路右轉南崁路再右轉南崁路即可抵達好市多或台茂；或者從春日路或南崁交流道直行南崁路或新南路，再右轉五福路、左轉仁愛路、右轉南山路、左轉長安路、直行南工路再左轉南崁路也可抵達好市多或台茂。

警方表示，年前已邀集公路主管機關及各大賣場業者代表進行現地會勘，商討可行的交通疏導措施，除多項交通工程改善建議，警方也規劃了替代道路，盼民眾能多加配合、使用。

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