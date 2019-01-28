櫻木花道平交道寒假遊客增 鐵路警察：惡意走鐵道開罰

2019-01-28 13:47

［記者王秀亭／台東報導］台東太麻里火車站附近的知名景點「櫻木花道平交道」，寒假期間每天都有遊客造訪，更有民眾違規走上鐵軌拍照，鐵路警察局加派警力巡邏，更請來保全人員現場勸導，若惡意違規走上鐵軌拍照，將開罰1萬元以上、5萬元以下罰緩。

太麻里火車站附近的平交道因酷似日本經典漫畫「灌籃高手」中，赤木晴子向櫻木花道揮手的平交道場景而爆紅，每到寒暑假、連續假期人潮不斷，卻有遊客為了美照，走進仍有列車行駛的軌道拍照。

鐵路警察局知本派出所表示，經常有民眾誤入該平交道的鐵軌，為維護民眾安全，鐵路警察局早將此處列為重點區域，寒假期間、連續假期人多到所內員警要派兩班警力加強巡邏，還加派鐵道保全人員全天候現場維持秩序。

鐵路警察局知本派出所所長曹定穠指出，多數誤闖鐵道民眾只是為了拍美照，經勸導都會離去，若有惡意違規者，保全會現場蒐證，事後再依鐵路法第七十條規定開罰。

曹定穠呼籲，不要違規在鐵道上拍照外，盼民眾勿在此處使用空拍積極自拍棒，以免影響列車行駛的安全。

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