搭Uber更安全 即起新增「一鍵報警」功能

2019-01-28 13:45

〔記者陳宜加／台北報導〕交通運輸最重視安全，Uber今天起推出多項結合科技的新措施，最重要的是乘客端「一鍵報警」功能，發生緊急事故即時聯繫警方，也可以分享行程給多個信任聯絡人；駕駛端則增加速限警示，超速10公里以上提醒減速，保障安全。

消基會董事長雷立芬認為，消費者最重視「行」的安全，安全抵達目的地是基本要求。Uber表示，安全是Uber營運核心目標，上線初期便提供GPS即時定位與行程分享等安全功能，駕駛與乘客間也能互相聯繫，突破傳統計程車服務。

Uber今天宣布，推出多項駕駛端與乘客端的全新安全功能，整合為「安全工具箱」，包含3種功能，安全中心收集行程資訊與意見回饋；行程分享則升級，最多可以設定5名信任聯絡人自動分享；最重要的則是首度加入「一鍵報警」。

Uber指出，駕駛或乘客在行程中，若遭遇需要緊急協助的突發狀況，均能利用按鍵聯繫警方，並立即傳送當下所在位置與車輛資訊，協助警方更快掌握。

至於駕駛端，Uber則增設速限提醒功能，結合GPS導航系統，讓駕駛提前掌握當前路段速限，一旦行駛車速超過速限10公里以上，即發出警示音提醒；另根據Uber規定，合作駕駛須年滿21歲、具備良民證、無重大肇事紀錄證明。

靖娟兒童安全文教基金會處長許雅荏表示，交通事故長年蟬聯兒童死傷原因首位，且未使用保護裝備的死亡率高出6倍，企業應共同推動交通安全。勵馨基金會副執行長王怡雯表示，安全升級，可望提供婦女與兒少更有保障的友善環境。

Uber台灣區總經理吳罡表示，Uber在行程前、中、後均落實安全措施，與合作的租賃車行、計程車隊嚴審駕駛資格，並提供相關保險；並提供24小時客服與安全協助，持續追蹤事件處理情形，盼透過各層面把關，安全抵達目的地。

Uber也透露，未來將加入人臉辨識功能，駕駛端自拍上傳照片，確認上線帳號與本人相同，再提供乘客端清楚看見駕駛姓名、評價、合作車行等資訊。

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