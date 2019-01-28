印尼、俄羅斯學生到弘光科大當交換生 讚師資、軟硬體設備好

2019-01-28 13:33

〔記者歐素美／台中報導〕弘光科技大學執行「優秀外國青年來臺蹲點計畫」，來自俄羅斯、印尼的4名學生到該校交換就學，為了讓這4名外國學生融入學校生活，除了事先安排上中文課，更有一對一的學伴協助，一學期交換時間結束，學生返國前表示「弘光科大的設備、師資都比原就讀學校好，選課也很自由，希望有機會可以再來台灣」。

弘光科大國際長田其虎表示，4位海外交換生去年8月暑期到校，趁著開學前先安排40小時的中文課程，更讓他們參加國際混班課程，先和在校學生一起上課，提早適應弘光學習環境；開學後更安排一對一的學伴協助，避免他們上課覺得吃力，再另外安排90小時的中文課程，讓他們在課堂上能用簡單中文加上英文，與班上同學互動。

4名交換學生都來自弘光的海外姊妹校，也都是第一次來台灣。田其虎指出，為了延攬國外優秀學生來台就學，校方事先派員到姊妹校宣傳，解說弘光優良學習環境與科系，交換學生抵台後再依其學科領域選系學習，4名交換生分別選讀生物科技系、生物醫學工程系。

來自印尼泗水的學生Yogo Bekti Firmanto說，上大學後便想要出國念書，增加自己的經驗，學習其他國家的長處，去年挑選學校時在泰國跟台灣兩者間做決定，「還好選擇台灣，來弘光選念生物醫學工程系，收穫很多」。他表示，弘光的選課、上課風氣很自由，老師、同學也都會給予協助，讓自己進步很多。

印尼泗水學生Puguh Ajie Priamboda指出，來當交換學生便想要增加自己的外文能力，學習到更專業不同領域的知識。在印尼上課比較嚴格，沒有像弘光這種開放自由的學風，弘光科大教學軟硬體設備也比較新，老師課堂上說明也較詳細，讓他覺得儘管是一個人來到台灣，卻好像是來到另外一個大家庭；印尼四年級學生Wika Gita Wulandari則說，來台有很大收穫，有機會想再來台灣學習。

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