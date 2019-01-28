2/1至2/10 桃市計程車每趟次將加收50元

2019-01-28 13:19

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市的計程車春節加成運價，將從2月1日凌晨0點到2月10日晚間12點實施，警方提醒，這段期間民眾搭乘計程車，除要支付核定運費外，每趟次都還要加收50元。

警方說，計程車春節加成運價實施10天，民眾於這段期間在桃園市內搭乘計程車，無論距離遠近，每趟次都要加收50元；桃園國際機場的排班計程車，加成運價更多，民眾無論搭乘距離遠近，每趟次都要加收100元。

民眾若不想搭乘計程車的民眾，而要自行駕車外出，桃園警分局提醒，應避開國道2號與景福宮、慈護宮周邊等可能壅塞路段。

警方說，農曆春節期間到廟宇參拜民眾多，民眾開車要避開中山路、中正路口的景福宮，可改走三民路1段或民族路、民生路，若要避開三民路3段、復興路口的慈護宮，應改走春日路或民族路。

至於國道2號可能壅塞，影響銜接國道1號、3號的北上與南下車流，警方建議，民眾駕車應從大興西路3段轉國際路或龍安街，接上中山路作為南下替代道路，若要北上，可從蘆竹區新南路轉桃園區經國路、春日路、三民路後北上，或從桃園區春日路轉經國路、大興西路、中正路、中正北路後北上。

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